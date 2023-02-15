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1 час назад

Катар пожертвовал Турции и Сирии 10 тысяч мобильных домов, использовавшихся на ЧМ-2022 — СМИ

Матч ТВ

Власти Катара направили в Турцию и Сирию, пострадавшие от разрушительного землетрясения, 10 тысяч мобильных домов, которые использовались в качестве жилья для гостей чемпионата мира 2022 года, сообщает Sky Sports.

Катар пожертвовал Турции и Сирии 10 тысяч мобильных домов с ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам катарцев, 350 из этих конструкций уже были доставлены к месту назначения.

Землетрясение и ряд последующих подземных толчков произошли 6 февраля на юго востоке Турции. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны. Общее число погибших в Турции и соседней Сирии идет на десятки тысяч человек.

Также источник отмечает, что гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим странам оказывают ОАЭ и Саудовская Аравия.Источник:Sky Sports

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