Катар пожертвовал Турции и Сирии 10 тысяч мобильных домов с ЧМ-2022

Власти Катара направили в Турцию и Сирию, пострадавшие от разрушительного землетрясения, 10 тысяч мобильных домов, которые использовались в качестве жилья для гостей чемпионата мира 2022 года, сообщает Sky Sports.

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По словам катарцев, 350 из этих конструкций уже были доставлены к месту назначения.

Землетрясение и ряд последующих подземных толчков произошли 6 февраля на юго востоке Турции. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны. Общее число погибших в Турции и соседней Сирии идет на десятки тысяч человек.