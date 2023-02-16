В РУСАДА ответили на заявления СМИ, усомнившегося в допинг-проверках россиян

Все члены сборных России по олимпийским видам спорта находятся под полным контролем как российских, так и зарубежных антидопинговых служб. Об этом сообщила ТАСС в четверг генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

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"В настоящее время, как и ранее, тестирование российских спортсменов осуществляется как инспекторами Российского антидопингового агентства, так и представителями международных агентств по сбору проб, - заметила Логинова. - Допинг-контроль реализуется по инициативе РУСАДА, а также по инициативе международных спортивных федераций".

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13 февраля журналисты норвежского телеканала ТВ2 в своем материале подвергли сомнению качество допинг-контроля ряда российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в 2021 году в Германии. Норвежцы считают, что россиян в условиях отстранения от международных стартов имеет возможность проверять только национальное агентство, которое, по мнению журналистов, ослабило контроль за некоторыми членами сборных команд России. Так, по данным ТВ2, лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Алексей Цветков и Эдуард Латыпов, а также фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в 2022 году ни разу не проверялись РУСАДА на допинг.

"В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках международного уровня, которые входят в пулы тестирования международных федераций. В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям на спортсменов международного уровня должен быть ориентирован план распределения тестов прежде всего международной федерации. Поэтому для получения объективной информации о количестве тестов у спортсменов международного уровня необходимо учитывать данные соответствующей международной организации, а не только данные с нашего сайта об инициированных РУСАДА тестах. РУСАДА регулярно осуществляет мониторинг статистики тестирования наших спортсменов, мы координируем нашу работу с коллегами из международных организаций", - подчеркнула собеседница ТАСС.

"Спортсмены, упомянутые в той заметке, в течение 2022 года неоднократно сдавали допинг-пробы, в том числе и по инициативе РУСАДА (о чем есть информация на нашем сайте). Поэтому при подготовке подобных статей на тему допинг-контроля, мы бы посоветовали тщательно разобраться в вопросе юрисдикции антидопинговых организаций и внимательно изучить статистику. Несмотря на сложности, с которыми РУСАДА сталкивается в последнее время из-за введенных санкций, мы не сократили национальную программу тестирования, допинг-контроль осуществляется при строгом соблюдении кодекса и стандартов", - заключила Логинова.