МОК объяснил, почему продолжает консультации по допуску сборной России

— Объединяющая олимпийская миссия пользуется широкой поддержкой международного сообщества. В этом отношении выделяется недавнее принятие Генеральной ассамблеей ООН 1 декабря 2022 года резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития». В этой резолюции признается, что «крупные международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости и без какой бы то ни было дискриминации, и что следует уважать объединяющий и примирительный характер таких мероприятий». Резолюция конкретно «признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению». Эта резолюция принята консенсусом всех государств членов ООН, включая правительства Украины и России. Эти две причины — резолюция ООН и опасения по поводу дискриминации — стали главным мотивом для Олимпийского саммита и последующих консультаций, — говорится в релизе МОК.