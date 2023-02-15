МОК объяснил, почему продолжает консультации по допуску сборной России

Резолюция экспертов ООН и опасения по поводу дискриминации являются главными мотивами для продолжения консультаций по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, следует из заявления на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В конце января МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. В МОК при этом отметили, что у организации еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск россиян к соревнованиям. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях является прямой дискриминацией по национальному признаку. В ООН призвали МОК «принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку его национальности».
— Объединяющая олимпийская миссия пользуется широкой поддержкой международного сообщества. В этом отношении выделяется недавнее принятие Генеральной ассамблеей ООН 1 декабря 2022 года резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития». В этой резолюции признается, что «крупные международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости и без какой бы то ни было дискриминации, и что следует уважать объединяющий и примирительный характер таких мероприятий». Резолюция конкретно «признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению». Эта резолюция принята консенсусом всех государств членов ООН, включая правительства Украины и России. Эти две причины — резолюция ООН и опасения по поводу дискриминации — стали главным мотивом для Олимпийского саммита и последующих консультаций, — говорится в релизе МОК.