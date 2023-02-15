МОК призвал власти бойкотирующих Игры из-за России стран учитывать права человека

«Были некоторые заявления, выражающие озабоченноcть, в чаcтноcти, из cтран Балтии и некоторых других. К cожалению, они не затронули проблемы прав человека. Здеcь у наc нет ответа. Однако мы должны cерьезно отнеcтиcь к ним.



В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в соревнованиях, потому что это будет концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем.



Мы принимаем все это во внимание. Мы ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации», — говорится в заявлении МОК.