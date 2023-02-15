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1 час назад

МОК призвал власти бойкотирующих Игры из-за России стран учитывать права человека

Газета.Ruиещё 5

Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что негативная реакция на возможный допуск атлетов из России и Белоруссии к участию в Играх 2024 со стороны правительств других стран приведет к «концу международных соревнований» в их привычном виде.

МОК призвал власти бойкотирующих Игры из-за России стран учитывать права человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Были некоторые заявления, выражающие озабоченноcть, в чаcтноcти, из cтран Балтии и некоторых других. К cожалению, они не затронули проблемы прав человека. Здеcь у наc нет ответа. Однако мы должны cерьезно отнеcтиcь к ним.

В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в соревнованиях, потому что это будет концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем.

Мы принимаем все это во внимание. Мы ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

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