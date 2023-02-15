Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
25 минут назад

Лишившийся ног десантник обратился к Роману Костомарову

Чемпионат.com

Уфимский десантник Рустам Набиев, который лишился ног в результате обрушения казармы в 2015 году, поддержал олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного 10 января с тяжёлой пневмонией.

Лишившийся ног десантник обратился к Роману Костомарову
Фото: архивное фотоархивное фото

«Роман, только что узнал вашу историю. Как человек, который прошел через подобное, могу сказать, что вы должны сделать выбор: оставить все, как есть, или же принять бой. Все зависит только вас», – написал Набиев в социальных сетях.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.

Около спорта,Рустам Набиев,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители