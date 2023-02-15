Лишившийся ног десантник обратился к Роману Костомарову

«Роман, только что узнал вашу историю. Как человек, который прошел через подобное, могу сказать, что вы должны сделать выбор: оставить все, как есть, или же принять бой. Все зависит только вас», – написал Набиев в социальных сетях.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.