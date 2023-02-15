Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
14 минут назад

Загитова призналась, что ей было не страшно выступать с Zivert

Илья Родин

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала в социальных сетях свое музыкальное выступление с популярной певицей Zivert. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Загитова поделилась эмоциями от выступления в дуэте с Zivert
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Загитова подчеркнула, что ей удалось сделать то, что от нее никто не ожидал. И прежде всего - она сама. Она уточнила, что пела на сцене рядом с Zivert.

По ее словам, многие люди на протяжение ее жизни давали ей полезные по их мнению советы, учили как жить. Сообщали, что вот это - ей не следует делать, а вот это в ее исполнении - «ужас-ужас и кошмар».

На фоне этих постоянных рекомендаций, пояснила Загитова, она за последний год попробовала вести блог, танцевать, петь. Она добавила, что знает, чувствует, как ей «проявляться».

Людям не страшно проявлять себя, ошибаться, выглядеть смешными, заметила Загитова. Главное, резюмировала фигуристка, научиться слушать наиболее важного человека в жизни, то есть - себя.

Около спорта,Алина Загитова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители