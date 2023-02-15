Загитова поделилась эмоциями от выступления в дуэте с Zivert

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала в социальных сетях свое музыкальное выступление с популярной певицей Zivert. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Загитова подчеркнула, что ей удалось сделать то, что от нее никто не ожидал. И прежде всего - она сама. Она уточнила, что пела на сцене рядом с Zivert.

По ее словам, многие люди на протяжение ее жизни давали ей полезные по их мнению советы, учили как жить. Сообщали, что вот это - ей не следует делать, а вот это в ее исполнении - «ужас-ужас и кошмар».

На фоне этих постоянных рекомендаций, пояснила Загитова, она за последний год попробовала вести блог, танцевать, петь. Она добавила, что знает, чувствует, как ей «проявляться».