Загитова поделилась эмоциями от выступления в дуэте с Zivert

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала в социальных сетях свое музыкальное выступление с популярной певицей Zivert. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Загитова подчеркнула, что ей удалось сделать то, что от нее никто не ожидал. И прежде всего - она сама. Она уточнила, что пела на сцене рядом с Zivert.
По ее словам, многие люди на протяжение ее жизни давали ей полезные по их мнению советы, учили как жить. Сообщали, что вот это - ей не следует делать, а вот это в ее исполнении - «ужас-ужас и кошмар».
На фоне этих постоянных рекомендаций, пояснила Загитова, она за последний год попробовала вести блог, танцевать, петь. Она добавила, что знает, чувствует, как ей «проявляться».
Людям не страшно проявлять себя, ошибаться, выглядеть смешными, заметила Загитова. Главное, резюмировала фигуристка, научиться слушать наиболее важного человека в жизни, то есть - себя.