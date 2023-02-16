Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова при поступлении в больницу говорило о минимальном шансе на выживание, однако сейчас ситуация улучшилась. Об этом в интервью «АиФ» рассказал директор центра «Коммунарка», доктор медицинских наук Денис Проценко.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову стопы. Также сообщалось, что фигурист дал согласие на ампутацию пальцев, если не удастся восстановить в них кровообращение.

По словам Проценко, Костомаров был госпитализирован на пятые сутки болезни, с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии.

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц», - рассказал он.

Врач отметил, что спортсмен был сначала подключен к ИВЛ, а когда стало ясно, что ситуация ухудшается, переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию легких (ЭКМО). В таком состоянии Костомаров был доставлен в «Коммунарку», так как именно здесь накоплен большой опыт лечения сложных пневмоний, при этом его анализы при поступлении «говорили о минимальном шансе на выживание».

Однако в последние 48 часов удалось стабилизировать состояние спортсмена, заявил Денис Проценко.

«У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», - пояснил он.