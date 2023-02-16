Рудковская резко раскритиковала дебютный вокальный номер Загитовой

«Я считаю, что можно было просто откататься классно под Юлю, но петь с Юлей дуэтом — это надо иметь такое, знаете, моральное право. Zivert всё-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У нее потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении. Энергозатраты на то, чтобы спортсменка спела наравне с певицей (хотя бы визуально), должны были быть в разы больше. И не Алины в первую очередь, а организаторские! Именно они отвечали за то, чтобы она пела чисто, попадала в фонограмму!



Когда мы с Сашей Трусовой пробовали акробатические трюки или снимали её под водой, мы проработали всё до мелочей, а также был эффект внезапности, это и стало для всех таким крутым сюрпризом, и все ахнули, когда она без страховки взлетела вверх. Когда это была вода, и съёмка под водой, это тоже вышло очень красиво! Если бы это было не очень, никто бы никогда бы не стал реализовывать эти идеи.



А грустно, потому что Алина прекрасная спортсменка и могла бы использовать лёд с куда большим шиком и куда сложнее продуманными номерами.



Я не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Если уж вы приглашаете девочку в такую историю, олимпийскую чемпионку и гордость России, ну марку-то держите до конца и до ума всё доведите! Идея-то была рабочая и хорошая. Тем более с таким пулом рекламы, а получилась, увы, далеко не «вишенка на торте»! Обидно!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.