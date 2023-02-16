Матыцин: спортивные связи между Россией и Ираном развиваются, несмотря на санкции

Связи между Россией и Ираном в сфере спорта активно развиваются и расширяются по всем ключевым направлениям, несмотря на санкции и внешнее давление. Об этом в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.
"РФ выступает за прямой и открытый диалог с нашими друзьями из Ирана. Важно, что наше взаимовыгодное сотрудничество выстраивается без вмешательства извне и расширяется по всем ключевым направлениям. Спортивные связи между нашими странами также активно развиваются, несмотря на внешнее давление и санкции. Недавно мужская и женская сборные Ирана по хоккею посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном турнире среди команд исламских государств. Уверен, что мы продолжим развивать диалог между нашими ведомствами в интересах российских и иранских спортсменов", - сказал Матыцин.
15 февраля Матыцин и министр по делам молодежи и спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между странами в спортивной сфере на 2023-2024 годы, который предусматривает проведение совместных спортивных и тренировочных мероприятий по 20 видам спорта.
14 февраля президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране, который пройдет с 17 по 18 февраля. В турнире также примут участие команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии. 16 февраля агентство Тасним со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа сообщило, что российские и иранские футболисты проведут товарищескую встречу. По информации источника, матч пройдет 22 или 23 марта в Тегеране.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по различным видам спорта.