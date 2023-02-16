Матыцин: спортивные связи между Россией и Ираном развиваются, несмотря на санкции

"РФ выступает за прямой и открытый диалог с нашими друзьями из Ирана. Важно, что наше взаимовыгодное сотрудничество выстраивается без вмешательства извне и расширяется по всем ключевым направлениям. Спортивные связи между нашими странами также активно развиваются, несмотря на внешнее давление и санкции. Недавно мужская и женская сборные Ирана по хоккею посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном турнире среди команд исламских государств. Уверен, что мы продолжим развивать диалог между нашими ведомствами в интересах российских и иранских спортсменов", - сказал Матыцин.