В Турции нашли мертвым бывшего игрока «Челси» Кристиана Атсу

Спасатели обнаружили под завалами тело футболиста Кристиана Атсу, экс-игрока лондонского ФК «Челси», рассказал в Twitter агент спортсмена Мурат Узунмехмет. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что 31-летний Атсу играл за британские «Челси» и «Ньюкасл», испанскую «Малагу». Последним его клубом стал турецкий «Хатайспор». Игрок сборной Ганы присоединился к ФК в сентябре 2022 года. Незадолго до катастрофы он сообщал о планах покинуть команду.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Турции практически в полном составе погибла волейбольная команда турок-киприотов.