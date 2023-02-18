В Турции нашли мертвым бывшего игрока «Челси» Кристиана Атсу

Спасатели обнаружили под завалами тело футболиста Кристиана Атсу, экс-игрока лондонского ФК «Челси», рассказал в Twitter агент спортсмена Мурат Узунмехмет. Об этом пишет «Чемпионат».
Отмечается, что 31-летний Атсу играл за британские «Челси» и «Ньюкасл», испанскую «Малагу». Последним его клубом стал турецкий «Хатайспор». Игрок сборной Ганы присоединился к ФК в сентябре 2022 года. Незадолго до катастрофы он сообщал о планах покинуть команду.
Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Турции практически в полном составе погибла волейбольная команда турок-киприотов.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали сотни афтершоков. По последним данным, катаклизм унес жизни свыше 39 тыс. человек.