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54 минуты назад

В Турции нашли мертвым бывшего игрока «Челси» Кристиана Атсу

Илья Родин

Спасатели обнаружили под завалами тело футболиста Кристиана Атсу, экс-игрока лондонского ФК «Челси», рассказал в Twitter агент спортсмена Мурат Узунмехмет. Об этом пишет «Чемпионат».

В Турции нашли мертвым бывшего игрока «Челси» Кристиана Атсу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 31-летний Атсу играл за британские «Челси» и «Ньюкасл», испанскую «Малагу». Последним его клубом стал турецкий «Хатайспор». Игрок сборной Ганы присоединился к ФК в сентябре 2022 года. Незадолго до катастрофы он сообщал о планах покинуть команду.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Турции практически в полном составе погибла волейбольная команда турок-киприотов.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали сотни афтершоков. По последним данным, катаклизм унес жизни свыше 39 тыс. человек.

Около спорта,Кристиан Атсу,
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