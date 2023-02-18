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32 минуты назад

Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский

ТАСС

Спортивный комментатор Владимир Писаревский скончался в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС в субботу сообщила дочь комментатора Анастасия Писаревская.

Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы, - сообщила собеседница агентства. - Заразился коронавирусом 2 недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии".

По ее словам, прощание с Писаревским предварительно пройдет 21 февраля, он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Писаревский был хоккеистом, в 1950-е годы он вступал за московское "Динамо", воскресенский "Химик", челябинский "Трактор". По окончании спортивной карьеры он работал в Гостелерадио СССР, освещал на радио "Маяк" крупнейшие хоккейные события, вел репортажи с 26 чемпионатов мира. Писаревский также трудился на радиостанции "Эхо Москвы" и телеканале "ТВ-6". В 2003 году комментатор получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики, в 2005 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Около спорта,ХК Трактор,Динамо,
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