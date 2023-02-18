Бережная о Костомарове: как дошло до такого состояния?

«Как получилось, что дошло до такого состояния? Очень печально, страшно, ужасно. Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это (ампутация обеих стоп Костомарова). Она написала: «Да». Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом, ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше.