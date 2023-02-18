Сотникова ответила, считает ли Авербуха косвенно виновным в болезни Костомарова

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что не считает Илью Авербуха виновным в болезни Романа Костомарова. Об этом спортсменка заявила в интервью Пятому каналу.
Сотникова ответила некоторым поклонникам Костомарова, считающим, что в погоне за деньгами «устроители ледовых шоу выпускают на лед больных спортсменов с температурой 38».
Она считает, что Авербух не виноват, поскольку зачастую сами спортсмены пренебрегают здоровьем во имя результата. У них особая психика. Они всегда идут «до победного, до конца», и выходят на соревнования с температурой под 40.
«Это нормальная ситуация у спортсменов», — заявила Сотникова.
Олимпийская чемпионка сказала, что ей трудно говорить о трагедии Костомарова – позитивного, искреннего и веселого человека.
«Мы, конечно, верим, что все будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные, и он встанет на ноги», - добавила фигуристка.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в московской «Коммунарке» больше месяца. У него двусторонняя пневмония и серьезные осложнения. Из-за сепсиса и некроза медики ампутировали часть конечностей.