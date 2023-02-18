Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Сотникова не увидела вины Авербуха в ситуации с болезнью Костомарова

Майк Габриелян

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что не считает Илью Авербуха виновным в болезни Романа Костомарова. Об этом спортсменка заявила в интервью Пятому каналу.

Сотникова ответила, считает ли Авербуха косвенно виновным в болезни Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотникова ответила некоторым поклонникам Костомарова, считающим, что в погоне за деньгами «устроители ледовых шоу выпускают на лед больных спортсменов с температурой 38».

Бережная о Костомарове: как дошло до такого состояния?

Она считает, что Авербух не виноват, поскольку зачастую сами спортсмены пренебрегают здоровьем во имя результата. У них особая психика. Они всегда идут «до победного, до конца», и выходят на соревнования с температурой под 40.

«Это нормальная ситуация у спортсменов», — заявила Сотникова.

Олимпийская чемпионка сказала, что ей трудно говорить о трагедии Костомарова – позитивного, искреннего и веселого человека.

«Мы, конечно, верим, что все будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные, и он встанет на ноги», - добавила фигуристка.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в московской «Коммунарке» больше месяца. У него двусторонняя пневмония и серьезные осложнения. Из-за сепсиса и некроза медики ампутировали часть конечностей.

Около спорта,Аделина Сотникова,Роман Костомаров,Илья Авербух,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий