Сотникова ответила, считает ли Авербуха косвенно виновным в болезни Костомарова

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что не считает Илью Авербуха виновным в болезни Романа Костомарова. Об этом спортсменка заявила в интервью Пятому каналу.

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Сотникова ответила некоторым поклонникам Костомарова, считающим, что в погоне за деньгами «устроители ледовых шоу выпускают на лед больных спортсменов с температурой 38».

Она считает, что Авербух не виноват, поскольку зачастую сами спортсмены пренебрегают здоровьем во имя результата. У них особая психика. Они всегда идут «до победного, до конца», и выходят на соревнования с температурой под 40.

«Это нормальная ситуация у спортсменов», — заявила Сотникова.

Олимпийская чемпионка сказала, что ей трудно говорить о трагедии Костомарова – позитивного, искреннего и веселого человека.

«Мы, конечно, верим, что все будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные, и он встанет на ноги», - добавила фигуристка.