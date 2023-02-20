Спортивный врач объяснил возникновение осложнений у Костомарова

«Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг. Конечно, это неприятные осложнения. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер, то есть, пострадали не только конечности, но и внутренние органы», — заявил Яблуновский.