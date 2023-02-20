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1 час назад

Спортивный врач объяснил возникновение осложнений у Костомарова

Газета.Ru

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, откуда у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могли возникнуть осложнения, передает KP.RU.

Спортивный врач объяснил возникновение осложнений у Костомарова
Фото: соцсетисоцсети

Последние дни в СМИ появлялась информация о проблемах с легкими спортсмена, 20 февраля ряд источников сообщил о поражении мозга: кровоизлиянии и гематоме в лобной доле.

«Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг. Конечно, это неприятные осложнения. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер, то есть, пострадали не только конечности, но и внутренние органы», — заявил Яблуновский.

Ранее сообщалось, что новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не соответствуют действительности.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист находился в сознании, но продолжал пребывать в реанимации под пристальным присмотром врачей. Позднее стало известно об ампутации пальцев на руках.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Около спорта,Роман Костомаров,
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