Австралия присоединилась к бану спортсменов из России

Правительство Австралии объявило о присоединении к призыву в сторону Международного олимпийского комитета ( МОК ) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Ранее более 30 стран направили письмо в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов.

Руководство Австралии ранее подписало два заявления по этому вопросу, которые были согласованы 35 странами-единомышленниками в прошлом году, но в новом письме, опубликованном в понедельник, Австралия не фигурировала. Представитель министерства спорта Австралии заявил, что отсутствие было административной ошибкой и что правительство согласно с мнением, выраженным в коллективном письме, сообщает Reuters.