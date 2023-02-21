Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
3 часа назад

Австралия присоединилась к другим странам в отношении бана спортсменов из России

Чемпионат.comиещё 1

Правительство Австралии объявило о присоединении к призыву в сторону Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Ранее более 30 стран направили письмо в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов.

Австралия присоединилась к бану спортсменов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Руководство Австралии ранее подписало два заявления по этому вопросу, которые были согласованы 35 странами-единомышленниками в прошлом году, но в новом письме, опубликованном в понедельник, Австралия не фигурировала. Представитель министерства спорта Австралии заявил, что отсутствие было административной ошибкой и что правительство согласно с мнением, выраженным в коллективном письме, сообщает Reuters.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий