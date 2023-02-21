В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу

Руководитель промоушена NFC и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов застрелен в Дербенте. Об этом ТАСС во вторник сообщили в промоушене.
"Видади Марданова застрелили рано утром рядом с его домом, - сказал собеседник агентства. - Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан".
Марданову было 32 года, он руководил лигой NFC, где проводились схватки по грэпплингу и поединки по смешанным единоборствам. Также он являлся тренером по единоборствам.