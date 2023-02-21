Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Оно приводится на сайте организации.

В МОК заявили, что преждевременно обсуждать этот вопрос, так как решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Играх в Париже пока не принято.

«Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпиаде для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — подчеркнули в организации.

В МОК добавили, что речь идет о возможном допуске нейтральных спортсменов, которые не будут идентифицированы с их страной и Национальным олимпийским комитетом (НОК), а также будут соблюдать антидопинговые правила. Отмечается, что в данный момент обсуждается применение этих условий к командным видам спорта.