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1 час назад

Российский блогер Хасбик стал долларовым миллионером

Газета.Ruиещё 2

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал долларовым миллионером. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Российский блогер Хасбик стал долларовым миллионером
Фото: соцсетисоцсети

Forbes подсчитал, что за последние три года Магомедов заработал 2,2 млн долларов, это 160 млн рублей.

Большую часть денег, по подсчетам экспертов издания, Хасбику принесли ролики на YouTube и контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Популярность Хасбик обрел несколько лет назад в социальных сетях после того, как блогер Асхаб Тамаев ему предложил провести поединок с таджикским певцом Абдурозиком.

Рост Магомедова составляет 93 см, а масса тела — 18 кг. У Абдурозика схожие антропометрические данные.

Бой в итоге так и не состоялся. Эта инициатива вызвала много обсуждений, а многие представители смешанных единоборств (ММА) высказались негативно о возможном проведении поединка.

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