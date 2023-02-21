Российский блогер Хасбик стал долларовым миллионером

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал долларовым миллионером. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: соцсети соцсети

Forbes подсчитал, что за последние три года Магомедов заработал 2,2 млн долларов, это 160 млн рублей.

Большую часть денег, по подсчетам экспертов издания, Хасбику принесли ролики на YouTube и контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Популярность Хасбик обрел несколько лет назад в социальных сетях после того, как блогер Асхаб Тамаев ему предложил провести поединок с таджикским певцом Абдурозиком.

Рост Магомедова составляет 93 см, а масса тела — 18 кг. У Абдурозика схожие антропометрические данные.