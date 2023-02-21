Журова высказалась о противостоянии МОК и Европарламента

«Политики воздействуют на МОК и подталкивают к неправомерным действиям, которые шли бы вразрез с хартией, официальному документу, который был принят более 100 лет назад. Поэтому МОК просит: «Политики, пожалуйста, своими возгласами, призывами вы нарушаете права спортсменов и делаете совершенно недемократические вещи», — передает слова Журовой «Матч ТВ».

Напомним, что сначала Европарламент осудил позицию МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года. Позже в МОК ответили на осуждения, заметив, что еще не принимали решение о допуске атлетов. Также в организации отметили, что Резолюция Европарламента явно противоречит автономии спортивных организаций и объединяющей миссии Олимпийских игр.