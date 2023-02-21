Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
24 минуты назад

Журова высказалась о противостоянии МОК и Европарламента

Газета.Ruиещё 4

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала взаимные заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и Европейского парламента.

Журова высказалась о противостоянии МОК и Европарламента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Политики воздействуют на МОК и подталкивают к неправомерным действиям, которые шли бы вразрез с хартией, официальному документу, который был принят более 100 лет назад. Поэтому МОК просит: «Политики, пожалуйста, своими возгласами, призывами вы нарушаете права спортсменов и делаете совершенно недемократические вещи», — передает слова Журовой «Матч ТВ».

Напомним, что сначала Европарламент осудил позицию МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года. Позже в МОК ответили на осуждения, заметив, что еще не принимали решение о допуске атлетов. Также в организации отметили, что Резолюция Европарламента явно противоречит автономии спортивных организаций и объединяющей миссии Олимпийских игр.

Глава МОК Томас Бах ранее призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Ранее Александр Тихонов призвал Европарламент заткнуться и отойти от спорта.

Около спорта,Томас Бах,Светлана Журова,Александр Тихонов,Европарламент,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий