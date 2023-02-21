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1 час назад

Третьяк после обращения Путина: «Наши спортсмены будут на международных турнирах не сегодня, так завтра. Надо тренироваться. Надеемся на лучшие времена»

Sports.ru

Владислав Третьяк рассказал, что делать российским спортсменам, чтобы выстоять под санкционным давлением.

Третьяк после обращения Путина: "Наши спортсмены будут на международных турнирах"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Как выстоять? Тренироваться и готовиться к будущим стартам – это самое главное. Потому что для спортсмена главное – это соревнования. Я думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных [соревнованиях] не сегодня, так завтра.

Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена – стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена», – подчеркнул президент ФХР в ходе общения с журналистами после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Около спорта,Владислав Третьяк,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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