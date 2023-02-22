В МОК заявили, что не планируют снимать санкции с России и Белоруссии

"МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Белоруссии: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия, - говорится в сообщении МОК. - Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе".

"Начиная с древних Олимпийских игр нашей миссией всегда было способствовать миру через спорт, МОК по сей день остается приверженным миссии по объединению всего мира в мирном соревновании. Усилия по миростроительству нуждаются в диалоге. Соревнования со спортсменами, уважающими Олимпийскую хартию, могут послужить катализатором диалога, который всегда является первым шагом к достижению мира", - говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января он выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских атлетов осуждать спецоперацию. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.