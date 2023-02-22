Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

«Концерт, не имеющий милитаристского подтекста». Винер ответила на домыслы иностранных СМИ

Чемпионат.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер опровергла сообщения украинских СМИ и портала Inside The Games о том, что готовит парад к годовщине начала спецоперации.

Винер ответила на домыслы иностранных СМИ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Такой вывод издания сделали на основе кадров репетиции гала-концерта ко Дню защитника Отечества, который пройдёт сегодня, 22 февраля, во дворце имени Ирины Винер-Усмановой. На видео одетые в парадную военную форму юноши и девушки маршируют под известную песню времён Великой отечественной войны 1941-1945 годов.

«Мы уже много лет делаем гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В прошлом году тоже его проводили, 21 февраля, когда понятия не имели о начале СВО. В этом году ничего не изменилось — концерт будет посвящён Дню защитника Отечества, как и раньше. Всегда приглашаем на него будущих защитников — суворовцев, девушек из «Пансиона воспитанниц министерства обо

Конечно, на площадке выступят наши гимнастки. Будут представлены почти все регионы страны — Красноярск, Сахалин, Ульяновск, Новосибирск, Рязань, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва и многие другие. Привезли 300 лучших гимнасток и гимнастов, в том числе смешанные пары, запланированы выступления акробатов и танцоров брейк-данса. Словом, совершенно мирный праздничный концерт, не имеющий никакого милитаристского подтекста», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Кроме звёзд сборной России по художественной гимнастике, в шоу выступят Государственный Кремлевский оркестр, ансамбль Елисеева, а также группа Kvatro.

Около спорта,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий