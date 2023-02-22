Винер ответила на домыслы иностранных СМИ

«Мы уже много лет делаем гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В прошлом году тоже его проводили, 21 февраля, когда понятия не имели о начале СВО. В этом году ничего не изменилось — концерт будет посвящён Дню защитника Отечества, как и раньше. Всегда приглашаем на него будущих защитников — суворовцев, девушек из «Пансиона воспитанниц министерства обо