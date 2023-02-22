Ирина Винер прокомментировала обвинения в милитаризме

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер ответила на обвинения в милитаризме со стороны зарубежных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
Винер заявила, что праздничный концерт перед Днём защитника Отечества, в котором приняли участие члены сборной России по художественной гимнастике, является данью памяти всем, отдавшим жизнь за родину. При этом она уверена, что в концерте не было милитаристского посыла.
«С именем Сталина отвоевали Сталинград, поэтому это имя все равно осталось у нас в памяти. И какой милитаризм можно было увидеть в сегодняшнем концерте? В прошлом году в этот же день проводили концерт, и тогда никакой СВО еще не было, просто мы праздновали День защитника Отечества, как и сейчас», – объяснилась она.
Тренер также добавила, что обвинившие её в милитаризме СМИ «только фейки выпускают». По словам Винер, на неё даже подали жалобу в международную федерацию за то, что она якобы «командует парадом» под песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ».
«Да, дал приказ. За наших матерей, за нашу Родину! Вы видели, как дети поют это, и мне очень приятно», – подытожила она.
Напомним, что 22 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошло шоу с участием сборной России по художественной гимнастике и группы «Kватро». Концерт был приурочен ко Дню защитника Отечества. После шоу интернет-издание Inside the Games из Британии сообщило, что Винер провела «репетицию военного парада», который будет приурочен к годовщине СВО.
Ранее Ирина Винер заявила, что Федерация спортивной гимнастики России заинтересована в участии на Азиатских играх.