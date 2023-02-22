Ирина Винер прокомментировала обвинения в милитаризме

«С именем Сталина отвоевали Сталинград, поэтому это имя все равно осталось у нас в памяти. И какой милитаризм можно было увидеть в сегодняшнем концерте? В прошлом году в этот же день проводили концерт, и тогда никакой СВО еще не было, просто мы праздновали День защитника Отечества, как и сейчас», – объяснилась она.