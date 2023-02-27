Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на слова главы Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвида Шумейкера, который предложил допускать российских спортсменов к международным турнирам на жестких условиях. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что канадцы хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в России, выстроенное годами.

«Это все ради информационного давления на Россию», — посчитала она.

26 февраля Шумейкер в интервью CBC Sports заявил, что на данный момент канадская организация выступает за сохранение санкций для спортсменов из России и Белоруссии. По его мнению, исключение можно сделать лишь для атлетов, которые выскажутся о политике своих государств.