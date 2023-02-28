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1 час назад

Авербух заявил, что МОК не должен ставить политические условия российским спортсменам

Газета.Ru

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен ставить политические условия российским спортсменам.

Авербух высказался о политических условиях МОК российским спортсменам
Фото: газета.ругазета.ру

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

«Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию — это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны.

Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик высказался о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.

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