Авербух высказался о политических условиях МОК российским спортсменам

«Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию — это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны.