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1 час назад

Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии

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Госпитализированный фигурист Роман Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник «Матч ТВ».

Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии
Фото: BetassistBetassist

«Состояние всё ещё стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но из-за общего самочувствия он пока не может долго бодрствовать», — сказал источник.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключён к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.

Костомарову 46 лет. В танцевальном дуэте с Татьяной Навкой спортсмен выигрывал Олимпийские игры 2006 года в Турине. После завершения карьеры в 2008 году фигурист снимался в кино и выступал в различных ледовых шоу.

Около спорта,Роман Костомаров,
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