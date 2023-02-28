Госпитализированный фигурист Роман Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник «Матч ТВ».

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«Состояние всё ещё стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но из-за общего самочувствия он пока не может долго бодрствовать», — сказал источник.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключён к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.