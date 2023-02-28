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1 час назад

В Кремле дали совет другим спортивным федерациям по поводу переходов в Азию

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российские спортивные федерации должны аккуратно действовать в случае принятия решения о переходе из европейской в азиатскую федерации.

В Кремле дали совет другим спортивным федерациям по поводу переходов в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты», — передает слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) весной прошлого года рекомендовал спортивным федерациям не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Так сегодня состоялся первый переход из Европы в Азию. Первопроходцем стала Федерация шахмат России (ФШР).

Также разговоры о переходе в Азию ведутся касательно других спортивных федераций, в частности футболе, где создана рабочая группа по этому вопросу.

Около спорта,Дмитрий Песков,
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