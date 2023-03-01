Левитин поддержал возвращение продажи пива на стадионах

Обсуждение вопроса о продаже пива на спортивных объектах содержит в себе самообман. Такое мнение в среду на сессии по актуализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года форума "Мы вместе. Спорт" высказал помощник президента РФ Игорь Левитин.
"Про пиво на стадионе мы говорим уже 10 лет. В театре пиво и крепкий алкоголь почему-то пить можно, а на стадионе нельзя. Минздрав считает, что это непохвально. Но чем это отличается? На мой взгляд, мы сами себя обманываем", - сказал Левитин.
"Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком", - добавил он.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.