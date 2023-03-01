СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье

Муж бывшей фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, проходит службу на передовой в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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Сообщается, что Владислав Тарасенко уже несколько месяцев находится на передовой. Он также является бывшим фигуристом.

Один из собеседников агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.