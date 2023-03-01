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2 часа назад

СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье

Национальная Служба Новостейиещё 1

Муж бывшей фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, проходит службу на передовой в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье
Фото: соцсетисоцсети

Сообщается, что Владислав Тарасенко уже несколько месяцев находится на передовой. Он также является бывшим фигуристом.

Один из собеседников агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Семейная пара тренирует в академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.

Около спорта,Владислав Тарасенко,Юлия Липницкая,Евгений Плющенко,
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