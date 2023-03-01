СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье

Муж бывшей фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, проходит службу на передовой в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что Владислав Тарасенко уже несколько месяцев находится на передовой. Он также является бывшим фигуристом.
Один из собеседников агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.
Семейная пара тренирует в академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.