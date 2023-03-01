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1 час назад

В Москве закрыли связанные с Нурмагомедовым рестораны быстрого питания

Мослентаиещё 1

Шесть точек сети быстрого питания M-Eat by Khabib, которую связывают с российским чемпионом смешанных единоборств по версии UFC Хабибом Нурмагомедовым, закрыли в Москве и подмосковных Мытищах, сообщают в среду, 1 марта, «Ведомости».

В Москве закрыли связанные с Нурмагомедовым рестораны быстрого питания
Фото: мослентамослента

На данный момент работу продолжает только ресторан в башне «Город столиц» на Пресненской набережной. Уточняется, что на официальный запрос издания в M-Eat by Khabib не ответили.

Ранее в январе 2022 года сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан собственной сети быстрого питания M-eat by Khabib в деловом центре «Москва-Сити». Тогда сообщалось, что борец планирует открыть в столице еще 14 точек общепита.

Около спорта,
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