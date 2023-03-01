В Москве закрыли связанные с Нурмагомедовым рестораны быстрого питания

Шесть точек сети быстрого питания M-Eat by Khabib, которую связывают с российским чемпионом смешанных единоборств по версии UFC Хабибом Нурмагомедовым, закрыли в Москве и подмосковных Мытищах, сообщают в среду, 1 марта, «Ведомости».

Фото: мослента мослента

На данный момент работу продолжает только ресторан в башне «Город столиц» на Пресненской набережной. Уточняется, что на официальный запрос издания в M-Eat by Khabib не ответили.