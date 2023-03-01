Семенович обратилась к госпитализированному бывшему партнеру Костомарову

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему — 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек – сильный духом, душой. Уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное – ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы», – сказала Семенович.