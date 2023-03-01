Семенович обратилась к госпитализированному бывшему партнеру Костомарову

Российская певица Анна Семенович, выступавшая ранее в танцевальном дуэте с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, обратилась к госпитализированному спортсмену. Ее слова передают «Вести».
«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему — 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек – сильный духом, душой. Уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное – ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы», – сказала Семенович.
О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что фигурист перенес второй инсульт.
Ранее сообщалось, что 46-летний спортсмен был искусственно усыплен после перенесенного инсульта и сейчас постепенно выходит из состояния комы.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».
Ранее сообщалось, что состояние Костомарова оценивается как стабильное, он еще не вышел из медикаментозного сна.