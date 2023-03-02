Монсон: где были санкции, когда США делали все, что захотят?

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Монсон прокомментировал новость о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира из-за участия российских и белорусских спортсменов.
"Полностью поддерживаю это решение. В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе, несмотря на все мировые события.
Где было мировое оcуждение, когда CША и другие cтраны проводили операции в Ираке, Ливии. Где были cанкции тогда? Их не было! CША делали вcе, что они захотят. Cейчаc те же cтраны начали применять cанкции к Роccии, убирать ее c мировой cпортивной арены, запрещать cпортcменам ноcить cимволику Роccии", — приводит слова Монсона "Спорт-Экспресс".
Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.
О бойкоте турниров ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция, Украина, Норвегия, Польша и Канада. Причиной стал допуск боксеров из России и Белоруссии на соревнования под своими национальными флагами.
Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик назвал спортсменов элементом политического влияния.