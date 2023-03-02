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56 минут назад

Неизвестные обстреляли супермаркет в Аргентине и оставили сообщение Месси

Илья Родин

В Росарио (Аргентина) неизвестные злоумышленники обстреляли ночью супермаркет, принадлежащий тестю легендарного футболиста Лионеля Месси. Об этом пишет телеканал TN.

Неизвестные обстреляли супермаркет в Аргентине и оставили сообщение Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инцидент в родном городе Месси произошел в три часа ночи по местному времени.

По данным телеканала, неизвестные мужчины подъехали вдвоем на мотоцикле к магазину и открыли стрельбу. Кроме того, они оставили олимпийскому чемпиону послание.

Месси определился, где хочет продолжить карьеру

«Месси, мы тебя ждём», - написали злоумышленники.

Уточняется, что в Росарио на протяжении многих лет «правят» наркоторговцы. Глава города не предпринимает действенных мер по борьбе с ними. В ходе криминальных разборок за 10 лет погибло 2327 человек. В том числе, 55 в этом году.

Около спорта,Лионель Месси,
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