Неизвестные обстреляли супермаркет в Аргентине и оставили сообщение Месси

Отмечается, что инцидент в родном городе Месси произошел в три часа ночи по местному времени.

По данным телеканала, неизвестные мужчины подъехали вдвоем на мотоцикле к магазину и открыли стрельбу. Кроме того, они оставили олимпийскому чемпиону послание.

Уточняется, что в Росарио на протяжении многих лет «правят» наркоторговцы. Глава города не предпринимает действенных мер по борьбе с ними. В ходе криминальных разборок за 10 лет погибло 2327 человек. В том числе, 55 в этом году.