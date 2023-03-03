Быстров рассказал, где футболистам нужно искать правильных жён

«Современное поколение привыкло ко вседозволенности. Не знают, как найти жену. Дам совет: не надо искать в соцсетях, не поддавайтесь на короткие юбки, большую грудь. Спокойно ищите правильных жён в библиотеке, церкви», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».