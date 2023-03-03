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1 час назад

Быстров: футболистам нужно искать правильных жён в библиотеке и церкви

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Бывший полузащитник национальной команды России Владимир Быстров призвал молодых футболистов не искать вторую половинку в социальных сетях.

Быстров рассказал, где футболистам нужно искать правильных жён
Фото: BetassistBetassist

«Современное поколение привыкло ко вседозволенности. Не знают, как найти жену. Дам совет: не надо искать в соцсетях, не поддавайтесь на короткие юбки, большую грудь. Спокойно ищите правильных жён в библиотеке, церкви», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Ранее бывшая девушка форварда футбольного клуба «Балтика» Гочи Гогричиани Кристина Куддус заявила, что спортсмен неоднократно её избивал. Она отметила, что долгое время об этом молчала.

Владимир Быстров завершил карьеру футболиста в 2018 году. Помимо «Зенита» и «Спартака», он выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

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