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40 минут назад

Игрок НФЛ Кендрик Осборн-младший спас человека из горящего автомобиля

Чемпионат.com

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Миннесота Вайкингс» Кендрик Осборн-младший оказался в нужное время в нужном месте и спас человека из горящего автомобиля.

Игрок НФЛ спас человека из горящего автомобиля
Фото: WikipediaWikipedia

«В большинстве случаев поговорка гласит: «Не в том месте, не в то время». Но на этот раз я верю, что бог привёл меня в нужное место в нужное время. Прошлой ночью я и эти трое отважных героев помогли спасти жизнь человеку, вытащив его из горящего автомобиля после серьёзной аварии.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ КЕНДРИКА ОСБОРНА-МЛАДШЕГО

Ситуация, в которой я и за миллионы лет мог бы и не оказаться», — написал Осборн-младший на своей странице в «Твиттере».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ КЕНДРИКА ОСБОРНА-МЛАДШЕГО

25-летний Осборн-младший был выбран «Миннесотой Вайкингс» в пятом раунде драфта НФЛ 2020 года под 176-м номером. Ранее уроженец Ипсиланти, штат Мичиган играл в американский футбол в колледжах: в течение трёх лет в «Баффало», а с 2019 года в «Майами».

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