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37 минут назад

55-летний болельщик «Блэкпула» скончался после драки с другими фанатами

Чемпионат.com

Болельщик «Блэкпула» Тони Джонсон скончался после драки с другими фанатами, сообщает Daily Mail.

Болельщик «Блэкпула» скончался после драки с другими фанатами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, 55-летний мужчина наблюдал за матчем «Блэкпула» и «Бёрнли» (0:0) в одном из пабов Манчестера, после чего завязалась драка с участием 15 человек. В результате конфликта Джонсон получил многочисленные травмы и скончался в больнице. Полиция задержала 33-летнего подозреваемого, но он был освобождён под залог до июня и будет ждать результатов расследования.

«Футбольный клуб «Блэкпул» глубоко потрясен и опечален известием о трагической гибели нашего болельщика Тони Джонсона. Все наши мысли обращены к его семье и друзьям. Покойся с миром, Тони», — гласит заявление пресс-службы клуба.

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