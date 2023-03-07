Болельщик «Блэкпула» скончался после драки с другими фанатами

По информации источника, 55-летний мужчина наблюдал за матчем «Блэкпула» и «Бёрнли» (0:0) в одном из пабов Манчестера, после чего завязалась драка с участием 15 человек. В результате конфликта Джонсон получил многочисленные травмы и скончался в больнице. Полиция задержала 33-летнего подозреваемого, но он был освобождён под залог до июня и будет ждать результатов расследования.