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1 час назад

Ирина Винер прокомментировала свое отстранение

Илья Родин

Главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, что не следует обращать внимание на ограничительные меры со стороны международных федераций. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в понедельник, 6 марта, GEF отстранил Винер от любых международных турниров и мероприятий под эгидой FIG.

Международная федерация отстранила Ирину Винер на два года

Срок действия ограничений составляет два года. Он начнет отсчитываться после снятия мер, введенных против российских атлетов на фоне конфликта на Украине.

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому», - подчеркнула Винер.

Тренер добавила, что специалистам необходимо работать и игнорировать разнообразные рестрикции.

Около спорта,Видео,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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