Губерниев хочет вместе с Тарасовой создавать шоу на YouTube

«Безусловно, Татьяна Тарасова смогла бы вести шоу на своем канале. С огромным удовольствием буду работать вместе с ней в одном кадре, если она меня позовет. Нам с ней подвластен любой формат шоу. Будем вместе зажигать!» — приводит слова Губерниева Sport24.