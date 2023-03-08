Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
55 минут назад

Губерниев хочет вместе с Тарасовой создавать шоу на YouTube

Газета.Ruиещё 3

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на намерение заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой создать свое шоу на YouTube.

Губерниев хочет вместе с Тарасовой создавать шоу на YouTube
Фото: 

«Безусловно, Татьяна Тарасова смогла бы вести шоу на своем канале. С огромным удовольствием буду работать вместе с ней в одном кадре, если она меня позовет. Нам с ней подвластен любой формат шоу. Будем вместе зажигать!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри на турнир по шоу-программам

Ранее фигуристка Аделина Сотникова призналась в личном блоге, что «провалила миссию» по похудению после родов. Спортсменка планировала за два месяца «избавиться от десяти лишних килограммов».

Около спорта,Евгений Платов,Оксана Грищук,Андрей Букин,Илья Кулик,Наталья Бестемьянова,Аделина Сотникова,Алексей Ягудин,Дмитрий Губерниев,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий