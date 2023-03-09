Президент Северного Кипра влетел головой в штангу, играя в футбол со школьниками

Во время посещения одной из местных школ политик согласился поучаствовать в футбольном матче с учащимися. На появившемся в интернете видео видно, как Татар играет в футбол. В один из моментов игры он побежал к воротам и взлетел, пытаясь замкнуть навес. Однако мяч был перехвачен соперниками, после чего президент неудачно упал, сильно ударившись головой о штангу.