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1 час назад

Президент Северного Кипра влетел головой в штангу, играя в футбол со школьниками (ВИДЕО)

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Президент Турецкой Республики Северного Кипра (частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр) Эрсин Татар стал героем вирусного видео, связанного со спортом.

Президент Северного Кипра влетел головой в штангу, играя в футбол со школьниками
Фото: BetassistBetassist

Во время посещения одной из местных школ политик согласился поучаствовать в футбольном матче с учащимися. На появившемся в интернете видео видно, как Татар играет в футбол. В один из моментов игры он побежал к воротам и взлетел, пытаясь замкнуть навес. Однако мяч был перехвачен соперниками, после чего президент неудачно упал, сильно ударившись головой о штангу.

ТРСК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зелёная линия»), охраняет контингент Вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

Около спорта,ООН,
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