Президент Северного Кипра влетел головой в штангу, играя в футбол со школьниками

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр) Эрсин Татар стал героем вирусного видео, связанного со спортом.
Во время посещения одной из местных школ политик согласился поучаствовать в футбольном матче с учащимися. На появившемся в интернете видео видно, как Татар играет в футбол. В один из моментов игры он побежал к воротам и взлетел, пытаясь замкнуть навес. Однако мяч был перехвачен соперниками, после чего президент неудачно упал, сильно ударившись головой о штангу.
ТРСК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зелёная линия»), охраняет контингент Вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре.