Латвийских спортсменов лишили госвыплат из-за участия в турнирах вместе с россиянами

"В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии", - приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.