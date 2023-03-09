Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту

Латвийских спортсменов лишили госвыплат из-за участия в турнирах вместе с россиянами

Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии приступил к реализации идеи министерства образования и науки страны прекратить финансирование спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых также выступают представители России и Белоруссии. Об этом в четверг сообщает портал NRA.

Латвийских спортсменов лишили госвыплат из-за участия в турнирах вместе с россиянами
© ТАСС

"В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии", - приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.

Елена Остапенко является победительницей Roland Garros 2017 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий