Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Захарова отреагировала на отстранение Винер от международных соревнований

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер от международных соревнований. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова отреагировала на отстранение Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, этот шаг был воспринят Москвой как пример дискриминации спортивных деятелей из России, а также дискредитация идеи независимого спорта западными политиками. Она также добавила, что Винер является не обычным тренером, а человеком, который смог определить сегодняшнюю художественную гимнастику во всём мире.

Ирина Винер прокомментировала свое отстранение

Напомним, что 6 февраля Фонд гимнастической этики отстранил Ирину Винер от турниров. Тренеру было запрещено принимать участие в любых мировых соревнованиях в течении двух лет.

Около спорта,Ирина Винер,Мария Захарова,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий