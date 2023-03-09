Захарова отреагировала на отстранение Винер

По словам Захаровой, этот шаг был воспринят Москвой как пример дискриминации спортивных деятелей из России, а также дискредитация идеи независимого спорта западными политиками. Она также добавила, что Винер является не обычным тренером, а человеком, который смог определить сегодняшнюю художественную гимнастику во всём мире.