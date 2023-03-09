Захарова отреагировала на отстранение Винер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер от международных соревнований. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Захаровой, этот шаг был воспринят Москвой как пример дискриминации спортивных деятелей из России, а также дискредитация идеи независимого спорта западными политиками. Она также добавила, что Винер является не обычным тренером, а человеком, который смог определить сегодняшнюю художественную гимнастику во всём мире.
Напомним, что 6 февраля Фонд гимнастической этики отстранил Ирину Винер от турниров. Тренеру было запрещено принимать участие в любых мировых соревнованиях в течении двух лет.