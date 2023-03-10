Журова увидела связь между отстранением Винер и письмом канадских спортсменов

«По вопросу отстранения Ирины Винер у меня есть только одно понимание. Сейчас точно существует определённый сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Для примера: сегодня они отстраняют Ирину Винер, а уже на следующий день завтра канадцы выступают против участия российский спортсменов на Олимпийских играх. Не удивлюсь, если послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего то ещё. Подобное сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации российских спортсменов», — приводит слова Журовой RT.