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25 минут назад

Журова: отстранение Винер и письмо канадских спортсменов — звенья одной цепи

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Депутат считает, что против российского спорта проводят запланированную акцию.

Журова увидела связь между отстранением Винер и письмом канадских спортсменов
Фото: BetassistBetassist

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер от спортивной деятельности.

«По вопросу отстранения Ирины Винер у меня есть только одно понимание. Сейчас точно существует определённый сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Для примера: сегодня они отстраняют Ирину Винер, а уже на следующий день завтра канадцы выступают против участия российский спортсменов на Олимпийских играх. Не удивлюсь, если послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего то ещё. Подобное сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации российских спортсменов», — приводит слова Журовой RT.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение на два года отстранить Ирину Винер. А 9 марта 42 бывших канадских спортсмена призвали ни при каких обстоятельствах не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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