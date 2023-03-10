Журова увидела связь между отстранением Винер и письмом канадских спортсменов

Депутат считает, что против российского спорта проводят запланированную акцию.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер от спортивной деятельности.
«По вопросу отстранения Ирины Винер у меня есть только одно понимание. Сейчас точно существует определённый сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Для примера: сегодня они отстраняют Ирину Винер, а уже на следующий день завтра канадцы выступают против участия российский спортсменов на Олимпийских играх. Не удивлюсь, если послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего то ещё. Подобное сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации российских спортсменов», — приводит слова Журовой RT.
6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение на два года отстранить Ирину Винер. А 9 марта 42 бывших канадских спортсмена призвали ни при каких обстоятельствах не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.