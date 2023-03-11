Тарасова прокомментировала хитрость Британии для недопуска россиян на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала действия властей Великобритании для недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Фото: ТАСС ТАСС

«Ну англичане же не решают, кого допускать, а кого — нет», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что в России не могут запретить британцам составлять подобные письма.

Ранее 11 марта Guardian сообщил о хитрости властей Великобритании, согласно которой они попросили крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопуска российских спортсменов на соревнования. Отмечалось, что Лондон обратился к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.