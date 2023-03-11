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29 минут назад

Тарасова прокомментировала хитрость Британии для недопуска россиян на Олимпиаду

Lenta.ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала действия властей Великобритании для недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова прокомментировала хитрость Британии для недопуска россиян на Олимпиаду
Фото: ТАССТАСС

«Ну англичане же не решают, кого допускать, а кого — нет», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что в России не могут запретить британцам составлять подобные письма.

Ранее 11 марта Guardian сообщил о хитрости властей Великобритании, согласно которой они попросили крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопуска российских спортсменов на соревнования. Отмечалось, что Лондон обратился к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Около спорта,Татьяна Тарасова,Visa,Coca-Cola,Intel,
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