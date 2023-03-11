Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия России в Играх

News.ru

Правительство Великобритании направило письмо крупнейшим спонсорам Олимпиады, попросив их оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) и не допустить участия российских, а также белорусских спортсменов в Играх, сообщает The Guardian. Послание адресовано британским подразделениям Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других партнеров МОК.

Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия России в Играх
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях, — говорится в послании, подписанном министром культуры Люси Фрейзер.

Сейм Литвы призвал не допускать россиян на Олимпийские игры в Париже

Накануне сейм Литвы выпустил резолюцию, призывающую парламенты всех стран не допускать граждан России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх. В Вильнюсе считают, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральными флагами, поскольку в этом случае Москва и Минск будут заявлять о нормализации международной обстановки.

В феврале в МОК заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. Там подчеркнули, что спортсмены из этих стран могут выступать только в нейтральном статусе.

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,Visa,Coca-Cola,Intel,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий