Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия России в Играх

Правительство Великобритании направило письмо крупнейшим спонсорам Олимпиады, попросив их оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) и не допустить участия российских, а также белорусских спортсменов в Играх, сообщает The Guardian. Послание адресовано британским подразделениям Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других партнеров МОК.

Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях, — говорится в послании, подписанном министром культуры Люси Фрейзер.

Накануне сейм Литвы выпустил резолюцию, призывающую парламенты всех стран не допускать граждан России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх. В Вильнюсе считают, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральными флагами, поскольку в этом случае Москва и Минск будут заявлять о нормализации международной обстановки.