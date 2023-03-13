Мать поддержала арестованного за насилие над девушкой сына

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю её до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто нас не разлучит. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в бога не отнять, я остаюсь сильной», — написала мать футболиста в своих соцсетях.