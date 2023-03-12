У Костомарова наблюдаются улучшения по всем показателям

В состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова замечены улучшения. Об этом сообщает Sport24.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — цитирует своего источника издание.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Перед госпитализацией, с конца декабря, фигурист выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

На днях сообщалось также, что спортсмену может понадобится ампутирование еще одной части руки.