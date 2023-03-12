У Костомарова наблюдаются улучшения по всем показателям

В состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова замечены улучшения. Об этом сообщает Sport24.
«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — цитирует своего источника издание.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Перед госпитализацией, с конца декабря, фигурист выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.
На днях сообщалось также, что спортсмену может понадобится ампутирование еще одной части руки.
Ранее доктор Андрей Шестаков заявил, что врачи не переводят Костомарова на более ослабленную систему лечения из-за его тяжелого состояния.