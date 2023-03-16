Врачи заметили ухудшение психологического состояния Костомарова

Олимпийский чемпион российский фигурист Роман Костомаров продолжает находится под наблюдением врачей в больнице в Коммунарке. В последнее время наблюдается положительная динамика его восстановления после пневмонии.

Однако, сообщает издание CTnews , врачи начали подмечать ухудшение психологического стостояния 46-летнего россиянина. Утверждается, что Костомаров в последние дни чересчур эмоционально общается с семьёй. По информации источника, теперь каждый день с ним работает психолог.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Врачи диагностировали у него воспаление лёгких. После осложнений из-за этого заболевания у фигуриста начался прогрессировать сепсис. По этой причине Костомаров перенёс ампутацию стоп и пальцев рук. В последнее время в СМИ стала появляться информация, что Костомарову по этой же причине предстоит ещё одна операция — ампутация руки.