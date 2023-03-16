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48 минут назад

Врачи заметили ухудшение психологического состояния Романа Костомарова

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Олимпийский чемпион российский фигурист Роман Костомаров продолжает находится под наблюдением врачей в больнице в Коммунарке. В последнее время наблюдается положительная динамика его восстановления после пневмонии.

Врачи заметили ухудшение психологического состояния Костомарова
Фото: betassist.rubetassist.ru

Однако, сообщает издание CTnews, врачи начали подмечать ухудшение психологического стостояния 46-летнего россиянина. Утверждается, что Костомаров в последние дни чересчур эмоционально общается с семьёй. По информации источника, теперь каждый день с ним работает психолог.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Врачи диагностировали у него воспаление лёгких. После осложнений из-за этого заболевания у фигуриста начался прогрессировать сепсис. По этой причине Костомаров перенёс ампутацию стоп и пальцев рук. В последнее время в СМИ стала появляться информация, что Костомарову по этой же причине предстоит ещё одна операция — ампутация руки.

Около спорта,Роман Костомаров,
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