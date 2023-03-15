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1 час назад

Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России

ТАССиещё 3

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с инициативой проведения первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны - организатора Игр ШОС по согласованию со страной - председателем ШОС на очередной календарный период", - сказал Матыцин.

Матыцин выдвинул предложение в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов ШОС.

Около спорта,Олег Матыцин,ШОС,
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