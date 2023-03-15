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38 минут назад

32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм (опрос USADA)

Sports.ru

32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм.

Спортсмены опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA) по итогам опроса атлетов.

USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.

Согласно опросу, атлеты боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

Также 86% спортсменов сообщают о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.

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