Спортсмены опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм

32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм.
Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA) по итогам опроса атлетов.
USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.
Согласно опросу, атлеты боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).
Также 86% спортсменов сообщают о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.