Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Матыцина

Генеральная ассамблея Международной федерации университетского спорта (FISU) не продлила срок полномочий министра спорта РФ Олега Матыцина на посту главы организации до 2025 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

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"Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации Олега Матыцина до 2025 года", - сообщили в союзе.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял Леонц Эдер.